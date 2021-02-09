Россия не сможет стать полноценной демократией, пока Крым не вернется в Украину – Каспаров

Российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что у него немало разногласий с политиком Алексеем Навальным, среди них – позиция по оккупированному Россией Крыму.

Каспаров: При гипотетическом Навальном и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется в повестку Фото: Гарри Каспаров / Facebook

Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от имперского прошлого, пока Крым не вернется в Украину. Об этом 8 февраля в Facebook написал бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"У меня немало политических разногласий с [российским оппозиционером] Алексеем Навальным, и Крым – одна из самых болезненных точек. Но сегодня говорить о разногласиях с Навальным было бы неверно, потому что он стал символом сопротивления путинскому режиму. И решение вернуться в страну после неудавшегося отравления – это акт героизма", – отметил Каспаров.

По его словам, отношение к Навальному в Украине "скорее негативное".

"Надо понимать, что при [президенте РФ Владимире] Путине вопрос Крыма не стоит. Как и вообще любой вопрос. Путин – диктатор, со всеми элементами фашистской идеологии. Но при гипотетическом Навальном и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется в повестку", – написал оппозиционер.

Он подчеркнул, что не понимает украинских патриотов, "которые делают вид, что разницы между Путиным и Навальным не существует".

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма.

"Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба.