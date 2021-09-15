Кулеба хочет провести саммит "Люблинского треугольника" на уровне президентов

Новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы и вызовы безопасности в регионе, отметил Кулеба Фото: mfa.gov.ua

По словам Кулебы, за полтора года были созданы новые форматы, направленные на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины, а также региона между Балтийским и Черным морями. Среди них – "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, "Квадрига" с Турцией и Крымская платформа.

"Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств "Люблинского треугольника", – отмечается в сообщении ведомства.

По словам Кулебы, "новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы и вызовы безопасности в регионе".

"Они укрепляют нашу национальную безопасность и безопасность региона уже сегодня", – подчеркнул глава МИД Украины.