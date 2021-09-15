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Террористы "Аль-Каиды" могут восстановить потенциал в Афганистане и приступить к организации новых терактов в США – Bloomberg

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Члены "Аль-Каиды" 20 лет назад совершили в США беспрецедентные теракты
Члены "Аль-Каиды" 20 лет назад совершили в США беспрецедентные теракты
Фото: ЕРА

Террористическая организация "Аль-Каида" может восстановить потенциал в Афганистане и начать организовывать новые теракты в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Bloomberg 14 сентября, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников американской разведки.

По словам представителей разведки, одна из самых непосредственных угроз исходит от внутренних террористов в США.

Директор управления военной разведки генерал-лейтенант Скотт Берриер полагает, что "Аль-Каиде" понадобится от одного до двух лет для создания определенного потенциала, чтобы представлять угрозу США.

Американские спецслужбы начали отслеживать деятельность "Аль-Каиды" по восстановлению позиций в Афганистане, сказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Он также согласился с прогнозом Берриера о восстановлении потенциала организации за один или два года.

Контекст:

В Афганистане движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, к 15 августа 2021 года взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Глава британской контрразведки MI5 Кен Макаллум предупреждал, что захват талибами власти в Афганистане может стимулировать террористов действовать на территории Великобритании. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что Альянс не допустит превращения Афганистана в убежище для террористов.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Члены террористической организации "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года совершили в США серию беспрецедентных терактов. Два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

Теги: США, теракт, Аль-Каида, Афганистан, ЦРУ, разведка, террористы, угрозы, Дэвид Коэн, прогноз, спецслужбы
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