Террористы "Аль-Каиды" могут восстановить потенциал в Афганистане и приступить к организации новых терактов в США – Bloomberg

Глава британской контрразведки MI5 Кен Макаллум предупреждал, что захват талибами власти в Афганистане может стимулировать террористов действовать на территории Великобритании. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что Альянс не допустит превращения Афганистана в убежище для террористов.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Члены террористической организации "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года совершили в США серию беспрецедентных терактов. Два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.