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11 сентября, 2021
 
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11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра

 
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20 лет назад в США произошел самый крупный по числу жертв теракт, погибли почти 3 тыс. человек
20 лет назад в США произошел самый крупный по числу жертв теракт, погибли почти 3 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" представляет календарь событий этого дня: кто родился и умер, интересные случаи из истории.

Этот день в истории:

в 1943-м – создан государственный украинский хор имени Григория Веревки. Композитор и дирижер Веревка родился в 1895-м в Черниговской области, окончил местную духовную семинарию, преподавал хоровое дирижирование в музыкальных учебных заведениях Киева. После создания хора больше 20 лет, вплоть до своей смерти в 1964-м, был его художественным руководителем и главным дирижером. Коллектив завоевал огромную популярность в СССР и за рубежом. Сейчас хор возглавляет Зиновий Коринец;

ВИДЕО
Видео: Veryovka / YouTube

в 2001-м – террористическая атака в США на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне, совершенная членами террористической организации "Аль-Каида". Утром 11 сентября четыре группы террористов, состоящих из 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два лайнера террористы-смертники направили на две башни Всемирного торгового центра. Третий самолет был направлен на здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате этих атак погибли 2977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

ВИДЕО
Видео: hromadske / YouTube

В этот день родились:

в 1894-м – Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель и кинодраматург. Автор фильмов "Арсенал", "Земля", "Освобождение";

в 1941-м – Гарри Бардин, советский и российский художник и режиссер-мультипликатор, создатель мультипликационных фильмов "Банкет", "Брак", "Адажио", "Гадкий утенок" и других;

в 1945-м – Франц Беккенбауэр, немецкий футболист и тренер, один из лучших центральных защитников XX века, чемпион Европы (1972) и мира (1974);

в 1965-м – Mobi (Ричард Мелвилл Холл), американский диджей, певец, композитор, музыкант-мультиинструменталист.

В этот день умерли:

в 1974-м – Николай Яковченко, украинский актер театра и кино, артист Национального драматического театра имени Ивана Франко в Киеве. Получил широкую популярность после ролей в фильмах "Максим Перепелица", "За двумя зайцами", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Королева бензоколонки". Умер во время хирургической операции, ему было 74 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве;

https://www.facebook.com/hiti.chelovech/videos/3709380689090043/

в 1995-м – Владислав Стржельчик, советский театра и кино, ведущий артист Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Прославился ролями в телеспектаклях и фильмах "Ханума", "Гардемарины, вперед!", "Остров сокровищ", "Благочестивая Марта". Скончался в 74 года от опухоли мозга, похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.

ВИДЕО
Видео: Стихотворения чудный театр! / YouTube
Теги: Аль-Каида, смерть, Пентагон, Нью-Йорк, террористы, торговый центр, похороны, Александр Довженко, осень, история, календарь, Франц Беккенбауэр, хор, хор им. Веревки
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