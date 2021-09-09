  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров

Этот день в истории:

в 1956-м – американский певец Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении США. 21-летний исполнитель уже был чрезвычайно популярен, но владельцы телеканалов не спешили приглашать его в эфир, поскольку для норм того общества поведение и репертуар Пресли были достаточно скандальными. Первым певца к себе в программу пригласил ведущий Эд Салливан.

Артист исполнил песню Don’t Be Cruel ("Не будь жестокой"). Чтобы избежать скандала, камеры показывали певца выше пояса: операторы побаивались, что Элвис начнет вилять бедрами, что в те времена считалось непристойным. Согласно рейтингам, в этот день "Шоу Эда Салливана" смотрело больше 86,2% зрителей. Таких показателей в те времена не достигало ни одно американское национальное телешоу;

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Видео: The Ed Sullivan Show / YouTube

в 1984-м – в Москве в Колонном зале Дома союзов стартовал поединок за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым. До матча соперники встречались лишь трижды, и все партии завершились вничью. Спустя пять месяцев, в феврале 1985-го, при счете 5:3 президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес на пресс-конференции объявил о прекращении матча, мотивировав это исчерпанием физических и психических ресурсов участников, и повторном матче между этими же соперниками в 1985-м. В этом году 22-летний Каспаров все же стал чемпионом мира, победив 34-летнего Карпова. Противостояние двух "К" продолжалось с середины 1980-х до начала 1990-х, за это время Карпов и Каспаров сыграли пять матчей за звание чемпиона мира.

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Видео: oSporte TV / YouTube

В этот день родились:

в 1769-м – Иван Котляревский, украинский писатель, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы, автор "Энеиды", "Москаля-чародея", "Наталки Полтавки";

в 1828-м – Лев Толстой, русский писатель и философ, классик мировой литературы, автор "Войны и мира", "Анны Карениной", "Хаджи-Мурата", "Живого трупа" и других произведений;

в 1918-м – Борис Заходер, советский поэт, переводчик и детский писатель. Наибольшую известность ему принесли переводы и пересказы таких классических произведений зарубежной детской литературы, как "Винни-Пух и все-все-все", "Мэри Поппинс", "Питер Пэн", "Приключения Алисы в Стране Чудес" и другие;

в 1930-м – Надежда Румянцева, советская киноактриса, стала популярной после главных ролей в фильмах "Королева бензоколонки", "Девчата", "Легкая жизнь";

в 1960-м – Хью Грант, английский актер, всемирную славу ему принесли картины "Четыре свадьбы и одни похороны", "Реальная любовь", "Горькая луна" и другие;

В этот день умерли:

в 1978-м – Джек Леонард Уорнер, младший из братьев-основателей американской кинокорпорации Warner Brothers. Умер в 86 лет;

в 2013-м – Витаутас-Арунас Жебрюна, литовский режиссер, автор сериала "Богач, бедняк", фильмов "Маленький принц", "Игра хамелеона" и других. Умер в 83 года, урна с его прахом захоронена на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.