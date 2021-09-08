8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире празднует сразу три праздника – Международный день грамотности, Всемирный день физиотерапии и Международный день солидарности журналистов.

Международный день грамотности отмечается ежегодно, начиная с 1966 года. Предложение отмечать этот день прозвучало годом ранее на Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране. Именно эта конференция рекомендовала объявить 8 сентября, дату торжественного открытия конференции, Международным днем грамотности и праздновать его ежегодно во всем мире.

Цель праздника – привлечь внимание общества и мобилизовать международную общественность для распространения грамотности по всему миру. Согласно данным ЮНЕСКО за 2020 год, 773 млн взрослых по всему миру не имеют базовых навыков грамотности.

Всемирный день физиотерапии был учрежден 8 сентября в честь создания в этот день в 1951 году в Копенгагене Международной конфедерации физиотерапии. Физиотерапия – это наука о применении различных физических методов в лечении больных и профилактике заболеваний. В современной медицине физиотерапия представлена двумя направлениями: лечебная физическая культура и экспериментальные методы физического воздействия на организм человека.

Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов – старейшего и самого крупного интернационального журналистского объединения в мире. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1943 году в Берлине нацистами был казнен чехословацкий журналист Юлиус Фучик, автор книги "Репортаж с петлей на шее".

В православной традиции сегодня именины у Адриана, Натальи, Марии, Петра, Георгия, Виктора, Дмитрия, Романа и Николая. В католической – у Радослава.

Согласно народным приметам: