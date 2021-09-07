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07 сентября, 2021
 
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7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня в мире отмечают Всемирный день уничтожения военной игрушки
Сегодня в мире отмечают Всемирный день уничтожения военной игрушки
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" рассказывает, чем примечателен вторник, 7 сентября 2021 года.

Сегодня Всемирный день уничтожения военной игрушки. Этот день начали отмечать еще с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В этот день принято менять детские автоматы, пистолеты, танки, мечи на мягкие или развивающие игрушки, способствующие умственному развитию ребенка.

Еще 7 сентября отмечают Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна – генетическом заболевании, которое открыл французский врач-невролог Гийом Бенжамен Арман Дюшенн. Этому недугу подвержены в основном мальчики, болезнь вызвана точечными мутациями в гене дистрофина. Основное проявление – слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Радикального лечения мышечной дистрофии Дюшенна пока не существует, есть только симптоматическое лечение.

Также сегодня День кружева – декоративного элемента из ткани и ниток. Развитие кружевного ремесла в Западной Европе тесно связано с историей мужского костюма. С раннего средневековья кружевом украшали воротники, манжеты, шарфы и перчатки. Начиная с XVII века основными изготовителями и экспортерами кружев стали Франция и Фландрия.

В Украине сегодня отмечают День военной разведки. В этот день в 1992 году указом первого президента Леонида Кравчука "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины" в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, что стало началом истории военной разведки независимой Украины.

22 марта 2001 Верховная Рада приняла закон "О разведывательных органах Украины", согласно которому Главное управление разведки Минобороны получило статус специального органа государственной власти. Профессиональный праздник для военных разведчиков был учрежден в 2007 году. Сейчас Главное управление разведки Министерства обороны Украины возглавляет полковник Кирилл Буданов.

В православной традиции сегодня именины у Варфоломея, Мина и Тита. В католической – у Регины и Мельхиора.

Согласно народным приметам:

  • если с этого дня в лесах будет много грибов, вероятнее всего, зима будет затяжной и холодной;
  • если перелетные птицы начали садиться на землю – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.
Теги: праздники, разведка, осень, разведчики, болезнь, календарь, традиции, игрушки
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