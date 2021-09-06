6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо

Этот день в истории:

в 1987-м – в Балтиморе впервые хирургическим путем успешно разъединены сиамские близнецы. Операцию провела команда из 70 врачей под руководством Бенджамина Соломона Карсона, американского нейрохирурга. Операция длилась 22 часа. На хирургическом столе были сросшиеся головами Патрик и Бенджамин Биндер;

в 1989-м – из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получила письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В этот день родились:

в 1934-м – Олег Калугин, генерал-майор КГБ СССР, руководил управлением "К" внешней контрразведки Комитета госбезопасности. В 1995 году выехал в США. В России был заочно приговорен за государственную измену к 15 годам лишения свободы. Живет в США. В 2012 году генерал Калугин дал большое интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором, в частности, подробно рассказывал о своем бывшем подчиненном, а ныне президенте РФ Владимире Путине;

в 1937-м – Геннадий Шпаликов, советский поэт, сценарист, кинорежиссер, автор сценариев к фильмам "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве", "Я родом из детства" и других;

в 1973-м – Юрий Шатунов, советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май".

В этот день умерли:

в 2007-м – Лучано Паваротти, выдающийся итальянский оперный певец, тенор. Спустя полвека профессиональной сценической жизни, в 2004-м, он простился со зрителями, последний раз выйдя на сцену Метрополитен-оперы в роли Марио Каварадосси в опере Пуччини "Тоска". Паваротти умер в своем доме в Модене от онкологического заболевания 6 сентября в пять утра, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия. Похоронен на кладбище Монтале Рангоне в семейном склепе, рядом с родителями и мертворожденным сыном от второго брака;

в 2021-м – Жан-Поль Бельмондо, французский актер, прославился в 26 лет после съемок в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Свой успех закрепил ролями в картинах "Вор", "Женщина есть женщина", "Профессионал". В 2001 году актер перенес инсульт, после чего сделал перерыв в кинокарьере вплоть до 2008-го, когда снялся в фильме "Человек и его собака". Бельмондо умер сегодня в возрасте 88 лет. Причины смерти пока неизвестны.