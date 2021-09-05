Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
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4 сентября: первые продажи колготок, день рождения Бейонсе и Харлан, смерть Стуса и Баниониса

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Сегодня исполнилось 40 лет знаменитой американской певице Бейонсе
Сегодня исполнилось 40 лет знаменитой американской певице Бейонсе
Фото: beyonce / Instagram

Представляем календарь событий уходящего дня: кто родился и умер, интересные случаи из истории.

Этот день в истории:

в 1781-м – 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес – сегодня один из крупнейших американских городов с населением почти 4 млн человек, а также один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения. Достаточно сказать, что именно в Лос-Анджелесе находится Голливуд;

в 1882-м – в Нью-Йорке американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение (всего для 85 платных клиентов);

в 1959-м – в США в продаже появляется новинка – женские колготки. Моду на колготки ввела в 1940-х годах актриса и танцовщица Энн Миллер. До середины 1960-х потребности в колготках не было: женщины носили чулки, надеваемые под относительно длинные юбки. С изобретением англичанкой Мэри Куант мини-юбки возникла потребность в принципиально новом изделии;

в 1991-м – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг. В официальное использование флаг был введен 28 января 1992 года, когда парламент принял закон о государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного;

в 1998-м – основана компания Google.

В этот день родились:

в 1874-м – Александр Вишневский, советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной "Мази Вишневского";

в 1929-м – Нина Ургант, советская актриса театра и кино, бабушка известного телеведущего Ивана Урганта. Стала популярной после фильмов "Укротительница тигров", "Белорусский вокзал" и других;

в 1934-м – Эдуард Хиль, эстрадный певец, исполнял композиции "Через годы, через расстояния…", "Трололо", "Как провожают пароходы";

в 1973-м – Кирилл Пирогов, российский актер театра, известен по ролям в фильмах "Орел и решка", "Брат 2", "Доктор Живаго" и другим;

в 1981-м – Бейонсе, американская певица, танцовщица и актриса. В марте этого года артистка вышла на первое место среди женщин по числу наград музыкальной премии "Грэмми" – на ее счету 28 статуэток;

в 1990-м – Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в 2008-м в командном первенстве.

В этот день умерли:

в 1980-м – Эраст Гарин, советский актер, режиссер, сценарист. Широко известен по роли Короля из фильма 1947 года "Золушка". Умер в 77 лет, похоронен на Ваганьковском кладбище;

в 1985-м – Василь Стус, украинский поэт, диссидент, советский политзаключенный. Умер в 47 лет после того, как 27 августа объявил голодовку в карцере. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве;

в 1998-м – Игорь Сорин, российский музыкант, солист группы "Иванушки International". Умер в 28 лет после падения с шестого этажа. Врачи трое суток безуспешно боролись за его жизнь. Похоронен на Кузьминском кладбище Москвы;

в 2014-м – Донатас Банионис, литовский актер театра и кино, один из самых популярных артистов Советского Союза. Был широко известен благодаря фильмам "Никто не хотел умирать", "Мертвый сезон", "Солярис". Умер в 90 лет, похоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Теги: кино, смерть, Google, театр, Эдуард Хиль, осень, Лос-Анджелес, история, Василий Стус, Бейонсе, календарь, Донатас Банионис
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