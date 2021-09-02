2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек

В этот день 227 лет назад началось строительство Одессы Фото: wikipedia.org

Этот день в истории:

– в 1794-м – по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство будущего города Одессы;

– в 1945-м – в 9.02 по токийскому времени на борту американского линкора "Миссури" глава министерства иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписал Акт о капитуляции Японии, что стало окончанием Второй мировой войны. Завершилась крупнейшая война в истории человечества, начавшаяся 1 сентября 1939 года. В ней участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент, а это практически 80% населения земного шара;

Фото: wikipedia.org

– в 1996-м – в Украине введена новая валюта – гривна. В этот день начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн. С этого дня в банках выдавались только гривны. Процедура обмена продолжалась до 30 сентября 1997 года.

В этот день родились:

– в 1908-м – Валентин Глушко, украинский ученый в области ракетно-космической техники, генеральный конструктор комплекса "Энергия-Буран";

– в 1926-м – Евгений Леонов, советский и российский актер театра и кино, всенародная известность пришла к нему после фильмов "Тридцать три", "Зигзаг удачи", "Белорусский вокзал", "Джентльмены удачи", "Большая перемена", "Афоня" и других. Именно его голосом говорит Винни Пух из советской мультипликационной экранизации сказки о плюшевом медвежонке;

– в 1935-м – Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, известен по кинолентам "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и другим;

– в 1944-м – Александр Филиппенко, российский актер театра и кино, снимался в фильмах и сериалах "Мастер и Маргарита", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Бедная Настя" и других;

– в 1953-м – Елена Проклова, российская актриса театра и кино, стала популярной после картин "Звонят, откройте дверь", "Снежная королева", "Переходный возраст", "Гори, гори, моя звезда", "Мимино", "Собака на сене" и других;

– в 1961-м – Карлос Вальдеррама, колумбийский футболист, вошедший в список 125 величайших футболистов ФИФА;

– в 1964-м – Киану Ривз, канадский и американский актер, продюсер и музыкант, получил всемирную известность после главной роли в кинотрилогии "Матрица";

– в 1965-м – Леннокс Льюис, британский и канадский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира 1999 года;

– в 1966-м – Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Фрида".

В этот день умерли:

– в 1970-м – Василий Сухомлинский, украинский педагог-новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на признании личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. Скончался в 51 год;

– в 1973-м – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог, автор трилогии "Властелин колец". Умер в 81 год от язвы желудка, похоронен на Вулверкотском кладбище в Оксфорде;

– в 2021-м – Микис Теодоракис, греческий композитор, создатель музыки для танца сиртаки. Ему было 96 лет.