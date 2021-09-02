2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

В Украине сегодня отмечается День нотариата. С просьбой учредить профессиональный праздник для своих сотрудников к тогдашнему президенту Виктору Ющенко обратилась Украинская нотариальная палата, которую в июне 2009 года поддержало Министерство юстиции.
Праздник был учрежден президентским указом от 22 февраля 2010 года. Согласно документу, День нотариата был введен, "учитывая значение нотариальной деятельности в развитии правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защиты законных интересов, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты".
В православной традиции сегодня именины у Александра, Виктора, Владимира, Лукия, Самуила, Федора, Ивана, Максима, Николая, Тимофея, Руфины.
Согласно народным приметам: