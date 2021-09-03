Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
Новости

3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня День небоскреба. На снимке самое высокое здание в мире, которое находится в Дубае и насчитывает 163 этажа
Сегодня День небоскреба. На снимке – самое высокое здание в мире, которое находится в Дубае и насчитывает 163 этажа
Фото: wikipedia.org

"ГОРДОН" рассказывает, чем примечательно 3 сентября 2021 года.

Сегодня в мире отмечают День небоскреба. Первый в истории человечества небоскреб был построен в 1885 году в Чикаго и насчитывал невиданные по тем временам 10 этажей. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building. Автором проекта являлся американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни. Здание просуществовало до 1931 года и было разрушено.

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире считается "Бурдж-Халифа" в Дубае. Высота небоскреба – 828 м, в нем 163 этажа.

Согласно европейским стандартам, которые действуют и в Украине, сооружения высотой от 25 этажей считаются высотками. По данным портала nerukhomi.ua, в пятерку самых высоких зданий Украины входят жилые комплексы (ЖК) "Корона" на Левом берегу Киева, столичный ЖК Jack House, а также бизнес-высотки "Парус" и Gulliver в центре Киева.

В православной традиции сегодня именины у Авраама, Александра, Ефрема, Игнатия, Павла, Марфы и Феоклиты.

Согласно народным приметам:

  • если сегодня ясный день – будет еще четыре недели хорошей и солнечной погоды;
  • по ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, западный – к солнечной погоде, западный – к дождю;
  • верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если дерево снизу желтеть начало, то бабье лето длинным будет, а холода наступят нескоро.
Теги: погода, праздники, осень, календарь, небоскреб, традиции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS