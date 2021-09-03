3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня День небоскреба. На снимке – самое высокое здание в мире, которое находится в Дубае и насчитывает 163 этажа Фото: wikipedia.org

Сегодня в мире отмечают День небоскреба. Первый в истории человечества небоскреб был построен в 1885 году в Чикаго и насчитывал невиданные по тем временам 10 этажей. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building. Автором проекта являлся американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни. Здание просуществовало до 1931 года и было разрушено.

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире считается "Бурдж-Халифа" в Дубае. Высота небоскреба – 828 м, в нем 163 этажа.

Согласно европейским стандартам, которые действуют и в Украине, сооружения высотой от 25 этажей считаются высотками. По данным портала nerukhomi.ua, в пятерку самых высоких зданий Украины входят жилые комплексы (ЖК) "Корона" на Левом берегу Киева, столичный ЖК Jack House, а также бизнес-высотки "Парус" и Gulliver в центре Киева.

В православной традиции сегодня именины у Авраама, Александра, Ефрема, Игнатия, Павла, Марфы и Феоклиты.

Согласно народным приметам: