4 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают Международный день тхэквондо Фото: wikipedia.org

Сегодня в мире отмечают сразу два спортивных праздника – Международный день тхэквондо и Международный день стрельбы из лука.

Тхэквондо – вид корейского боевого искусства. 4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет признал тхэквондо официальным олимпийским видом спорта. В память об этом событии 4 сентября стало Днем тхэквондо. Повсеместно праздник начали отмечать с 2006-го.

Международная федерация стрельбы из лука (FITA) была создана 4 сентября 1931 года во Львове, который тогда принадлежал Польше. Сейчас организация со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне объединяет больше 140 национальных федераций, а день ее образования стал международным праздником. Сама же стрельба из лука является олимпийским видом спорта еще с 1900 года.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Алексея, Ариадны, Афанасия, Василия, Гавриила, Ивана, Макария, Михаила, Севериана и Феликса. В католической – у Екатерины, Моисея, Розалии.

Согласно народным приметам: