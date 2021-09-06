Умер Жан-Поль Бельмондо

Бельмондо было 88 лет. О причинах смерти не сообщается.

#BREAKING French actor Jean-Paul Belmondo has died: lawyer to AFP pic.twitter.com/SKOyJOWdfF — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Бельмондо родился в коммуне Нейи-сюр-Сен на окраине Парижа 9 апреля 1933 года, его отец – парижский скульптор Поль Бельмондо, мать – Сара Рейно-Ричард – занималась живописью.

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, первую славу актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". В следующем году Бельмондо снялся вместе с Софи Лорен в картине "Чочара".

Он дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году получил национальную кинопремию Франции "Сезар" (фильм "Баловень судьбы"), в 2011-м – Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016-м – Золотого льва Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф.