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08 сентября, 2021
 
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7 сентября: похищение "Моны Лизы", день рождения Глории Гейнор, смерть Иосифа Слепого

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Картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" похитили в 1911-м
Картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" похитили в 1911-м
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" представляет календарь событий этого дня: кто родился и умер, интересные случаи из истории.

Этот день в истории:

– в 1911-м – задержан и помещен в тюрьму французский поэт Гийом Аполлинер. Его подозревали в похищении из Лувра картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Пять дней спустя поэта оправдали. Кража картины стала всемирной сенсацией, первые полосы газет пестрели заголовками "Кто украл "Мону Лизу"?". Лишь гибель "Титаника" вытеснила сообщения о расследовании кражи "Джоконды" с первых полос мировых СМИ.

Картину нашли спустя два года в Италии. Выяснилось, что ее похитил сотрудник музея, итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа. Он попался полиции по собственной глупости – отозвался на объявление в газете и предложил продать "Джоконду" директору галереи Уффици. Незадачливого вора словили и арестовали. Картину вернули в Лувр.

– в 1976-м – британский музыкант, гитарист The Beatles Джордж Харрисон (занимает 11-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone) признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит My Sweet Lord не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы The Chiffons песню He’s So Fine. Харрисона оштрафовали на $587 тыс.

В этот день родились:

– в 1949-м – Глория Гейнор, американская певица и актриса, прославилась хитами I Will Survive и Never Can Say Goodbye;

– в 1969-м – Кирилл Серебренников, российский режиссер театра и кино, бывший художественный руководитель театра "Гоголь-центр", известен как автор фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Лето".

В этот день умерли:

– в 1984-м – Иосиф Слипый, львовский архиепископ Украинской грекокатолической церкви. Умер в 92 года в Риме, где первоначально и был похоронен. В 1992 году, согласно его завещанию, останки владыки были перевезены во Львов и захоронены в крипте архикафедрального собора Святого Юра.

Теги: смерть, кража, осень, Лувр, история, The Beatles, календарь, Леонардо да Винчи, актриса, Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
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