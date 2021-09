9 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают сразу несколько международных праздников.

Всемирный день красоты. Праздник был учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. CIDESCO был основан в 1946 году в швейцарском Цюрихе, комитет насчитывает более 200 школ по всему миру, обучает базовым навыкам косметологии, проводит международные конгрессы и выставки, посвященные индустрии красоты.

День тестировщика появился в память о шуточном случае нахождения ошибки. 9 сентября 1947 года в Гарвардском университете ученые, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами. Один из ученых произнес слово bug (с англ. "жук"), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: "First actual case of bug being found (Первый случай в практике, когда был обнаружен жучок)". Этот забавный факт положил начало использованию слова "баг" в значении "ошибка". В итоге процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера получил название debugging (дебаггинг, или отладка – дословно "избавление от жуков").

Международный день судоку – японской головоломки с числами – отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Судоку активно публикуют газеты и журналы по всему миру. Инициатором создания праздника является Всемирная федерация по пазлспорту, занимающаяся пазлами и головоломками.

В Украине сегодня отмечают День физкультуры и спорта. Дата отмечается ежегодно в соответствии с указом первого президента Леонида Кравчука от 1994 года.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Степана.

