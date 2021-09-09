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НАТО не допустит, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов – Столтенберг

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Столтенберг: "Талибан" должен выполнить свои обязательства
Столтенберг: "Талибан" должен выполнить свои обязательства
Фото: EPA

НАТО не допустит, чтобы после установления контроля "Талибана" над Афганистаном страна превратилась в убежище для террористов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 сентября в Twitter после онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в Афганистане, созванной по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Хайко Мааса.

"НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала убежищем для террористов. "Талибан" должен выполнить свои обязательства, в том числе в отношении прав человека и безопасного выезда", – написал он.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут "жить по законам шариата".

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины

Теги: Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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