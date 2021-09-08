Бывший президент Гани извинился за решение покинуть Афганистан и опроверг обвинения в хищении денег

Гани заявил, что готов к официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН Фото: EPA

"Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция – это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента", – отметил Гани.

Он заявил, что готов к "официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого соответствующего независимого органа".

Гани подчеркнул, что решение покинуть Афганистан было "самым трудным в его жизни".

"Однако я полагал, что это единственное верное решение, чтобы не допустить кровопролития и спасти Кабул и 6 млн его жителей", – добавил экс-президент.

Гани извинился перед афганским народом за то, что его собственная глава "закончилась такой же трагедией, как и у предшественников, – не обеспечив стабильность и процветание".