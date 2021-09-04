Байден распорядился рассекретить часть документов о терактах 11 сентября 2001 года

"Американский народ заслуживает более полного представления о том, что его правительство знает об этих нападениях. Неизбирательное раскрытие секретной информации может поставить под угрозу национальную безопасность, включая усилия правительства США по защите от будущих терактов, но информация не должна оставаться засекреченной, если общественный интерес к раскрытию информации перевешивает любой ущерб национальной безопасности", – говорится в заявлении главы Белого дома.

В числе информации, которую распорядился рассекретить Байден, – сообщения Федерального бюро расследований из первоначальных материалов расследования терактов.