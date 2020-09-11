В США вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В 19-ю годовщину атаки террористов на США в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах прошли траурные мероприятия.
В 8.46 (время, когда 11 сентября 2001 года первый угнанный самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра) была объявлена общенациональная минута молчания. К мемориалу в Нью-Йорке, построенному на месте разрушенных башен-близнецов, родственники жертв возложили цветы. В результате серии совершенных самоубийцами терактов (разрушение башен ВТЦ, падение самолета на Пентагон, крушение еще одного угнанного авиалайнера) в 2001 году жертвами стали 2977 человек. Фотографии представило агентство EPA
.