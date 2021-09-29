В Венгрии из-за критики Киевом газового соглашения с РФ хотят продолжать блокировать вступление Украины в НАТО

Украина к газовому соглашению между Венгрией и РФ не имеет никакого отношения, сказал Гуйяш Фото: EPA

Гуйяш прокомментировал реакцию Киева на газовый контракт между Венгрией и РФ.

По его словам, "месть Украины" состоялась задолго до газовых договоренностей с Россией, когда Украина "грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатской области путем внесения изменений в закон об образовании".

Поэтому, считает Гуйяш, Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

По мнению министра – руководителя администрации Орбана, "не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны".

Украина не имеет к этому никакого отношения, добавил Гуйяш.

Он подчеркнул, что ему крайне неприятно, что "соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на текущие серьезные споры".