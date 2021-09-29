Газовое соглашение Венгрии и "Газпрома". В МИД Украины заявили, что Киев и Будапешт должны найти решения для нейтрализации угроз от сделки

Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, считают в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в эфире "Радио Свобода" 29 сентября.

Николенко, как и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвал венгерскую сторону подойти к вопросу прагматично и не руководствоваться эмоциями.

"Понимаем, что исключение Украины из системы транзита газа в этом соглашении было ключевым требованием российской стороны, и это требование венгерская сторона приняла", – отметил Николенко.

Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", добавил спикер МИД.

"Это и есть предмет переговоров, предмет того, где можно найти общий знаменатель с венгерской стороной. Как я уже сказал, Украина готова к такому диалогу, но мы должны четко понимать, что Украина защищает национальные интересы. Поэтому если эта угроза не будет нейтрализована, конечно, мы будем вынуждены предпринимать шаги для защиты собственных интересов", – подчеркнул Николенко.