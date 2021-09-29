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Газовое соглашение Венгрии и "Газпрома". В МИД Украины заявили, что Киев и Будапешт должны найти решения для нейтрализации угроз от сделки

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Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, считают в МИД Украины
Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, считают в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Украина не отрицает право Венгрии на заключение коммерческих соглашений, но договор Венгрии и "Газпрома", который исключает Украину из схемы транзита газа, считает угрозой своей национальной безопасности.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в эфире "Радио Свобода" 29 сентября.

Николенко, как и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвал венгерскую сторону подойти к вопросу прагматично и не руководствоваться эмоциями. 

"Понимаем, что исключение Украины из системы транзита газа в этом соглашении было ключевым требованием российской стороны, и это требование венгерская сторона приняла", – отметил Николенко.

Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", добавил спикер МИД. 

"Это и есть предмет переговоров, предмет того, где можно найти общий знаменатель с венгерской стороной. Как я уже сказал, Украина готова к такому диалогу, но мы должны четко понимать, что Украина защищает национальные интересы. Поэтому если эта угроза не будет нейтрализована, конечно, мы будем вынуждены предпринимать шаги для защиты собственных интересов", – подчеркнул Николенко.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая газ по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия", – заявил глава МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Украина, газ, энергетика, МИД Украины, Венгрия, переговоры, ГТС, газопровод, МИД Венгрии, Олег Николенко, соглашение, сотрудничество
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