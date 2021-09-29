ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд, Еврокомиссия проверит контракт РФ и Венгрии, Притула создает партию. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Кабмине обещают, что цены на газ в Европе не повлияют на платежки украинских потребителей
В Кабмине обещают, что цены на газ в Европе не повлияют на платежки украинских потребителей
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 28 сентября.

Цена на газ в Европе продолжает расти

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в $1 тыс. и достигла $1030 за 1 тыс. м³До этого исторический максимум был зафиксирован в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

Вслед за газом подорожал уголь – цены на него в Европе побили 13-летний рекорд.

В Кремле заявили о готовности увеличить поставки газа в Европу. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что это шантаж ради запуска "Северного потока – 2".

В то же время в правительстве Украины заверяют, что тарифы для населения на тепло и горячую воду в этом сезоне повышать не будут. "Суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", – заявили в Кабмине.

Между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за контракта с "Газпромом"

В МИД Украины 27 сентября заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии заключить соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа до 2036 года в обход Украины, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал действия Будапешта "ударом по украино-венгерским отношениям", на который Украина ответит соответствующим образом, "потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия".

В то же время Кулеба призвал "искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы".

В Европейской комиссии заявили, что изучат последствия нового газового контракта России и Венгрии.

Обсуждается встреча лидеров "Нормандской четверки"

Обсуждение встречи в нормандском формате активизировалось – Украина хочет провести саммит до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Кулеба подчеркнул, что если нормандский саммит пройдет с Меркель, его решения будут актуальными для нового правительства ФРГ.

Германия и Франция уже подтвердили, что их лидеры готовы к этой встрече, отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "проводить саммит ради саммита нет смысла". Он также утверждает, что проведению саммита якобы препятствует Украина. 

Притула заявил, что создает свою партию

Украинский ведущий и экс-кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула заявил, что создает собственную партию, которая будет участвовать в следующих парламентских выборах в Украине. Как она будет называться, он не сказал. 

В Украине запустили приложение "еСуд"

В рамках реализации президентской инициативы "суд в смартфоне" в Украине разработали мобильное приложение "еСуд". Предполагается, что оно позволит не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон.

Теги: Газпром, газ, Еврокомиссия, МИД Украины, Венгрия, НАК Нафтогаз, тарифы, МИД Венгрии, нормандский формат, политика, саммит, конфликт, Сергей Притула, Петер Сийярто, Юрий Витренко, суд, встреча, цена на газ, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS