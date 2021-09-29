Цена на газ в Европе побила исторический рекорд, Еврокомиссия проверит контракт РФ и Венгрии, Притула создает партию. Главное за день

В Кабмине обещают, что цены на газ в Европе не повлияют на платежки украинских потребителей Фото: depositphotos.com

Цена на газ в Европе продолжает расти

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в $1 тыс. и достигла $1030 за 1 тыс. м³. До этого исторический максимум был зафиксирован в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

Вслед за газом подорожал уголь – цены на него в Европе побили 13-летний рекорд.

В Кремле заявили о готовности увеличить поставки газа в Европу. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что это шантаж ради запуска "Северного потока – 2".

В то же время в правительстве Украины заверяют, что тарифы для населения на тепло и горячую воду в этом сезоне повышать не будут. "Суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", – заявили в Кабмине.

Между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за контракта с "Газпромом"

В МИД Украины 27 сентября заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии заключить соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа до 2036 года в обход Украины, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал действия Будапешта "ударом по украино-венгерским отношениям", на который Украина ответит соответствующим образом, "потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия".

В то же время Кулеба призвал "искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы".

В Европейской комиссии заявили, что изучат последствия нового газового контракта России и Венгрии.

Обсуждается встреча лидеров "Нормандской четверки"

Обсуждение встречи в нормандском формате активизировалось – Украина хочет провести саммит до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Кулеба подчеркнул, что если нормандский саммит пройдет с Меркель, его решения будут актуальными для нового правительства ФРГ.

Германия и Франция уже подтвердили, что их лидеры готовы к этой встрече, отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "проводить саммит ради саммита нет смысла". Он также утверждает, что проведению саммита якобы препятствует Украина.

Притула заявил, что создает свою партию

Украинский ведущий и экс-кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула заявил, что создает собственную партию, которая будет участвовать в следующих парламентских выборах в Украине. Как она будет называться, он не сказал.

В Украине запустили приложение "еСуд"

В рамках реализации президентской инициативы "суд в смартфоне" в Украине разработали мобильное приложение "еСуд". Предполагается, что оно позволит не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон.