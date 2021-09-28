"Дочка" компании Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования структуре "Газпрома" в обход санкций США

По данным ведомства, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го руководство Cameron одобрило контракты на поставку товаров российской компании "Газпром нефть шельф", находящейся под ограничениями, для румынской "дочки" Cameron Romania SRL.
OFAC сообщило о заключении мирового соглашения с Schlumberger Rod Lift (SRL), дочерним предприятием Schlumberger Lift Solutions LLC, которое принадлежит головной компании Schlumberger Limited в США. Эта "дочка" нарушила санкции, введенные против Судана.
С декабря 2015 года по апрель 2016-го трое сотрудников компании SRL содействовали продаже и отгрузке нефтепромыслового оборудования от канадской "дочки" Schlumberger китайскому совместному предприятию компании для дальнейшей поставки в Судан.
"Содействие сотрудникам SRL в сделке по доставке нефтепромыслового оборудования в Судан на момент заключения сделки представляло собой очевидное нарушение", – заключило управление.
В конце июля 2014 года США и Евросоюз ввели эмбарго на поставки в Россию некоторых видов оборудования, предназначенного для арктических, глубоководных и сланцевых нефтяных проектов. Такие меры Штаты ввели за российскую военную агрессию в Украине. В сентябре этого же года США запретили американским компаниям поставлять товары, технологии и услуги, необходимые для реализации этих проектов, в пользу шести российских компаний – "Газпрома", "Роснефти", Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Газпром нефти" и Новатэка", писало РБК.
Некоторые западные компании нашли способ обойти эти санкции, сообщало агентство. Для этого они уволили или перевели в другие подразделения американских и европейских сотрудников, работавших в России. В тендерах участвовали их российские "дочки" или подразделения из других стран, не вводивших санкции.
В марте 2015 года Schlumberger согласилась выплатить властям США $232,7 млн за нарушение санкций США против Ирана и Судана, писала The Wall Street Journal. Подразделение компании в Техасе незаконно поставляло буровое оборудование в указанные страны с 2004-го по 2010 год. По сведениям газеты, Schlumberger использовала особые методы перевозки оборудования для обхода санкций, а ее персонал в Иране и Судане скрывал платежи в компьютерных системах компании.