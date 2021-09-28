ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Дочка" компании Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования структуре "Газпрома" в обход санкций США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2015 году Schlumberger согласилась выплатить властям США $232,7 млн
В 2015 году Schlumberger согласилась выплатить властям США $232,7 млн

Американская сервисная компания Cameron – дочерняя структура компании Schlumberger – выплатит властям США $1,4 млн за поставки продукции структуре российского "Газпрома" в обход санкций США. Об этом сообщило 27 сентября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

По данным ведомства, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го руководство Cameron одобрило контракты на поставку товаров российской компании "Газпром нефть шельф", находящейся под ограничениями, для румынской "дочки" Cameron Romania SRL.

OFAC сообщило о заключении мирового соглашения с Schlumberger Rod Lift (SRL), дочерним предприятием Schlumberger Lift Solutions LLC, которое принадлежит головной компании Schlumberger Limited в США. Эта "дочка" нарушила санкции, введенные против Судана.

С декабря 2015 года по апрель 2016-го трое сотрудников компании SRL содействовали продаже и отгрузке нефтепромыслового оборудования от канадской "дочки" Schlumberger китайскому совместному предприятию компании для дальнейшей поставки в Судан.

"Содействие сотрудникам SRL в сделке по доставке нефтепромыслового оборудования в Судан на момент заключения сделки представляло собой очевидное нарушение", – заключило управление.

Контекст:

В конце июля 2014 года США и Евросоюз ввели эмбарго на поставки в Россию некоторых видов оборудования, предназначенного для арктических, глубоководных и сланцевых нефтяных проектов. Такие меры Штаты ввели за российскую военную агрессию в Украине. В сентябре этого же года США запретили американским компаниям поставлять товары, технологии и услуги, необходимые для реализации этих проектов, в пользу шести российских компаний – "Газпрома", "Роснефти", Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Газпром нефти" и Новатэка", писало РБК

Некоторые западные компании нашли способ обойти эти санкции, сообщало агентство. Для этого они уволили или перевели в другие подразделения американских и европейских сотрудников, работавших в России. В тендерах участвовали их российские "дочки" или подразделения из других стран, не вводивших санкции.

В марте 2015 года Schlumberger согласилась выплатить властям США $232,7 млн за нарушение санкций США против Ирана и Судана, писала The Wall Street Journal. Подразделение компании в Техасе незаконно поставляло буровое оборудование в указанные страны с 2004-го по 2010 год. По сведениям газеты, Schlumberger использовала особые методы перевозки оборудования для обхода санкций, а ее персонал в Иране и Судане скрывал платежи в компьютерных системах компании.

Теги: Газпром, Россия, Иран, санкции, Роснефть, Лукойл, Судан, эмбарго, Новатэк, выплаты, финансы, ограничения, сделка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS