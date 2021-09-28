"Дочка" компании Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования структуре "Газпрома" в обход санкций США

По данным ведомства, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го руководство Cameron одобрило контракты на поставку товаров российской компании "Газпром нефть шельф", находящейся под ограничениями, для румынской "дочки" Cameron Romania SRL.

OFAC сообщило о заключении мирового соглашения с Schlumberger Rod Lift (SRL), дочерним предприятием Schlumberger Lift Solutions LLC, которое принадлежит головной компании Schlumberger Limited в США. Эта "дочка" нарушила санкции, введенные против Судана.

С декабря 2015 года по апрель 2016-го трое сотрудников компании SRL содействовали продаже и отгрузке нефтепромыслового оборудования от канадской "дочки" Schlumberger китайскому совместному предприятию компании для дальнейшей поставки в Судан.

"Содействие сотрудникам SRL в сделке по доставке нефтепромыслового оборудования в Судан на момент заключения сделки представляло собой очевидное нарушение", – заключило управление.