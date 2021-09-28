В Кремле заявили о готовности увеличить поставки газа в Европу. Витренко говорит, что это шантаж ради запуска "Северного потока – 2"

Он сказал, что Европа "не успела закачать" подземные хранилища газа и "по всем расчетам у них не получится сейчас закачать".

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал", – заявил Песков, заверив, что европейские потребители – "главные партнеры" России и "Газпром" "при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность".

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в Facebook заявил, что Россия продолжает таким образом шантажировать Европу из-за газопровода "Северный поток – 2".

"Это продолжение шантажа Европы по "Северному потоку – 2". Мол, вы уже не успеете закачать достаточно газа на зиму, поэтому дайте запустить этот газопровод без полного соблюдения правил ЕС. Как на это можно отвечать? Указать Кремлю, что в Украине как раз самые большие газохранилища, и у них достаточная свободная мощность, по крайней мере 10 млрд м³, и мы можем закачивать газ еще долго, даже после начала отопительного сезона, если больше газа будет подаваться со стороны России. Поэтому "Газпром" должен дать возможность европейским компаниям получать газ на границе РФ – Украина, чтобы они потом могли больше газа закачивать в наши хранилища", – написал Витренко.

Он сообщил, что сейчас "Газпром", вопреки европейским правилам, фактически блокирует доступ третьих лиц к газопроводам из России в ЕС.

"Поэтому и "Северный поток – 2 не может быть сертифицирован, пока это не изменится", – добавил Витренко.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября, но в "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Впервые биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

"Газпром" 20 сентября в очередной отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³. Сегодня цена на спотовый газ обновила исторический рекорд.