Витренко просит Кабмин Украины срочно назначить членов набсовета "Нафтогазу" или взять на себя их полномочия

Свою просьбу Витренко объяснил необходимостью обеспечить "стабильное функционирование рынка природного газа, создание условий для успешного начала и прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов".

"С целью реализации компанией предложенной дорожной карты и для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона Кабинету Министров Украины необходимо назначить независимых членов наблюдательного совета (или выполнять функции наблюдательного совета до момента формирования его нового состава)", – отмечается в письме.

По словам Витренко, также необходимо определить основные направления деятельности НАК на 2021 год и утвердить план мер по усилению независимости оператора ГТС.

Кроме того, необходимо срочно заключить договоры ЭСКО (энергосервисных компаний) с бюджетными организациями, которые "не могут самостоятельно оплачивать услуги по централизованному теплоснабжению".

"Сейчас существует срочная потребность в заключении соответствующих договоров. В частности, конечной датой для заключения договоров по поставкам природного газа является 27 сентября 2021 года. Указанные сделки должны согласовываться правлением и наблюдательным советом компании, а учитывая приближение отопительного сезона, это должно произойти уже до конца этой недели", – подчеркивается в письме.