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Витренко просит Кабмин Украины срочно назначить членов набсовета "Нафтогазу" или взять на себя их полномочия

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Существует срочная потребность в заключении договоров по поставкам природного газа, пояснил Витренко
Существует срочная потребность в заключении договоров по поставкам природного газа, пояснил Витренко
Фото: Нафтогаз / Facebook

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко просит Кабинет Министров срочно назначить независимых членов наблюдательного совета компании или взять на себя полномочия набсовета НАК. Об этом говорится в письме Витренко в адрес главы правительства Дениса Шмыгаля, его копию опубликовало "РБК-Украина".

Свою просьбу Витренко объяснил необходимостью обеспечить "стабильное функционирование рынка природного газа, создание условий для успешного начала и прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов".

"С целью реализации компанией предложенной дорожной карты и для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона Кабинету Министров Украины необходимо назначить независимых членов наблюдательного совета (или выполнять функции наблюдательного совета до момента формирования его нового состава)", – отмечается в письме.

По словам Витренко, также необходимо определить основные направления деятельности НАК на 2021 год и утвердить план мер по усилению независимости оператора ГТС.

Кроме того, необходимо срочно заключить договоры ЭСКО (энергосервисных компаний) с бюджетными организациями, которые "не могут самостоятельно оплачивать услуги по централизованному теплоснабжению".

"Сейчас существует срочная потребность в заключении соответствующих договоров. В частности, конечной датой для заключения договоров по поставкам природного газа является 27 сентября 2021 года. Указанные сделки должны согласовываться правлением и наблюдательным советом компании, а учитывая приближение отопительного сезона, это должно произойти уже до конца этой недели", – подчеркивается в письме.

Контекст:

Кризис в "Нафтогазі" продолжается с весны. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщало "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, НАК Нафтогаз, ГТС, Юрий Витренко, набсовет, теплоснабжение, премьер-министр, деятельность, назначение, Кабмин, письмо
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