Члены набсовета "Нафтогазу" пояснили свое решение подать в отставку

Три независимых члена набсовета НАК подали в отставку в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства компании Фото: EPA

В письме отмечается, что набсовет компании по рекомендации главы Кабмина провел встречу с главой правления "Нафтогазу" Юрием Витренко. Ее целью было выяснить, возможен ли компромисс в сложившийся ситуации.

"Во время этой встречи мы не получили никаких практичных предложений", – добавили члены набсовета.

По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Три независимых члена сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства.

Информация об отставке Споттисвуд, Лескуа и Ван дер Хейден появилась 7 сентября. СМИ писали, что их решение было связано с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Витренко.

Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.