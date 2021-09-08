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Члены набсовета "Нафтогазу" пояснили свое решение подать в отставку

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Три независимых члена набсовета НАК подали в отставку в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства компании
Три независимых члена набсовета НАК подали в отставку в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства компании
Фото: EPA

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд и два других члена набсовета компании, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, ушли в отставку, так как "не получили практичных предложений" по решению вопроса, связанного с правлением компании. Об этом говорится в письме членов набсовета НАК премьер-министру Денису Шмыгалю, его цитирует "РБК-Украина".

В письме отмечается, что набсовет компании по рекомендации главы Кабмина провел встречу с главой правления "Нафтогазу" Юрием Витренко. Ее целью было выяснить, возможен ли компромисс в сложившийся ситуации.

"Во время этой встречи мы не получили никаких практичных предложений", – добавили члены набсовета.

По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Три независимых члена сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства.

Информация об отставке Споттисвуд, Лескуа и Ван дер Хейден появилась 7 сентября. СМИ писали, что их решение было связано с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Витренко.

Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Лескуа, Хейдена, Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК "Нафтогаз України" заявила, что пять из шести членов наблюдательного совета компании прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" с целью увольнения Коболева. "Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления", – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства "Нафтогазу" на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. "Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазі", – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Теги: Украина, Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, отставка, увольнение, Юрий Витренко, набсовет, премьер-министр, Клэр Споттисвуд, Денис Шмыгаль, Кабмин, письмо
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