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Любченко подтвердил отставку трех независимых членов набсовета "Нафтогазу"

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По словам Любченко (на фото), независимые члены набсовета "Нафтогазу" отправили заявления об отставке
По словам Любченко (на фото), независимые члены набсовета "Нафтогазу" отправили заявления об отставке
Фото: Міністерство економіки України / Facebook

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко 8 сентября подтвердил отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Об этом министр сказал на заседании правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нам поступили заявления от независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз України" о приостановлении полномочий. Поэтому предлагается такое протокольное решение – Минэкономики вместе с "Нафтогазом" [...] в полном объеме примут дополнительные меры по отбору на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України", – отметил Любченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября

"[Провести конкурс] полностью прозрачно в соответствии со всеми принципами корпоративной реформы, с привлечением номинационного комитета", – заключил премьер.

Вчера, 7 сентября, появилась информация о том, что глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд и два других члена набсовета компании, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, решили подать в отставку. Их решение было связано с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Юрия Витренко.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Лескуа, Хейдена, Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК "Нафтогаз України" заявила, что пять из шести членов наблюдательного совета компании прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательстваВ "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" с целью увольнения Коболева. "Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления", – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства "Нафтогазу" на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. "Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазі", – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, отставка, увольнение, набсовет, Денис Шмыгаль, назначение, Алексей Любченко
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