"Ни одного специалиста с опытом работы в Украине". Витренко призвал провести настоящий конкурс в набсовет "Нафтогазу" как можно скорее

Среди независимых членов набсовета НАК нет ни одного с производственным опытом, отметил Витренко Фото: Група Нафтогаз / Facebook

"Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство [Владимира] Гройсмана. Потом независимых членов переназначили. Потом – еще раз", – добавил глава "Нафтогазу".

В результате, по словам Витренко, среди независимых членов набсовета НАК "нет ни одного с профильным или юридическим образованием, производственным опытом и опытом сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности".

Кроме того, "ни одного специалиста с опытом работы в Украине", отметил он.

Потому, по мнению Витренко, "необходимо поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета".

"А потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН"), сможет определиться с кандидатурой руководителя НАК – опять же, через открытый, конкурентный и основанный на заслугах процесс", – резюмировал глава правления "Нафтогазу".