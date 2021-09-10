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"Ни одного специалиста с опытом работы в Украине". Витренко призвал провести настоящий конкурс в набсовет "Нафтогазу" как можно скорее

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Среди независимых членов набсовета НАК нет ни одного с производственным опытом, отметил Витренко
Среди независимых членов набсовета НАК нет ни одного с производственным опытом, отметил Витренко
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

В 2017 году отбор членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" не был открытым и конкурентным, как итог – среди независимых членов "нет ни одного с профильным или юридическим образованием". Об этом 10 сентября в Facebook сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство [Владимира] Гройсмана. Потом независимых членов переназначили. Потом – еще раз", – добавил глава "Нафтогазу".

В результате, по словам Витренко, среди независимых членов набсовета НАК "нет ни одного с профильным или юридическим образованием, производственным опытом и опытом сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности".

Кроме того, "ни одного специалиста с опытом работы в Украине", отметил он.

Потому, по мнению Витренко, "необходимо поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета".

"А потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН"), сможет определиться с кандидатурой руководителя НАК – опять же, через открытый, конкурентный и основанный на заслугах процесс", – резюмировал глава правления "Нафтогазу".

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/370634294717475

Контекст:

Кризис в "Нафтогазі" продолжается с весны. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие  приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщает "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, конкурс, кризис, отставка, Юрий Витренко, набсовет, Клэр Споттисвуд, назначение
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