США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета "Нафтогазу"

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства "Нафтогазу", включая отставку 8 сентября независимых членов совета директоров "Нафтогазу", – сказал Прайс.

Он отметил, что международные доноры и партнеры ищут решение, соответствующее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития, и обеспечивающее надежное управление в "Нафтогазі". Спикер Госдепа призвал ускорить этот процесс.

"Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно, чтобы поднимались вопросы о ее приверженности корпоративному управлению. Мы приветствуем активное участие украинского правительства в позитивном решении этого вопроса", – подчеркнул Прайс.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия).

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Юрия Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.