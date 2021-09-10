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США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета "Нафтогазу"

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В США призвали обеспечить надежное управление "Нафтогазом"
В США призвали обеспечить надежное управление "Нафтогазом"
Фото: depositphotos.com

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность отставкой трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Об этом заявил 9 сентября пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства "Нафтогазу", включая отставку 8 сентября независимых членов совета директоров "Нафтогазу", – сказал Прайс.

Он отметил, что международные доноры и партнеры ищут решение, соответствующее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития, и обеспечивающее надежное управление в "Нафтогазі". Спикер Госдепа призвал ускорить этот процесс.

"Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно, чтобы поднимались вопросы о ее приверженности корпоративному управлению. Мы приветствуем активное участие украинского правительства в позитивном решении этого вопроса", – подчеркнул Прайс.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия).

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Юрия Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Контекст:

Кризис в "Нафтогазі" продолжается с весны. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Лескуа, Хейдена, Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие  приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Теги: США, Госдепартамент США, НАК Нафтогаз, Клэр Споттисвуд, Нед Прайс
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