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Главный исполнительный директор "Нафтогазу" заявил об уходе из компании. Он сказал, что не может работать эффективно

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Ватерландера назначили главным исполнительным директором "Нафтогазу" 8 мая прошлого года
Ватерландера назначили главным исполнительным директором "Нафтогазу" 8 мая прошлого года
Фото: epravda.com.ua

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер написал письмо наблюдательному совету компании с намерением подать в отставку. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде", которое опубликовано 21 сентября.

"Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил его помочь урегулировать эту ситуацию, потому что "Нафтогаз" должен принимать решение о важных вещах, ему нужна эффективная исполнительная команда", – сообщил он.

По его словам, "Нафтогаз" после смены руководства уже "не находится в стадии развития и очень большое количество решений заморожено".

"Есть определенные операционные проблемы в закупках. Это очень трудно для компании, так как сделки должно акцептовать правление, а эти решения не принимаются", – заявил Ватерландер

Говоря об увольнении трех независимых членов набсовета, Ватерландер сказал, что "правительство не оставило им выбора, когда четко заявило, что компания не может существовать без ее главы Юрия Витренко".

"Эти люди, включая меня, рассчитывали, что наша дорожная карта будет воспринята серьезно, но этого не произошло. Я думаю, некоторые люди могут почувствовать себя обманутыми", – резюмировал он. 

Контекст:

Наблюдательный совет "Нафтогазу" назначил Ватерландера главным исполнительным директором 8 мая прошлого года. Он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации. До прихода в "Нафтогаз" Ватерландер был старшим партнером в международной консалтинговой компании McKinsey&Company и партнером по энергетическому направлению в американской компании Booz & Company.

Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

С весны этого года в набсовете "Нафтогазу" возникла кризисная ситуация после того, как Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украин Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Теги: НАК Нафтогаз, отставка, увольнение, дорожная карта, набсовет
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