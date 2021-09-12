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Членов набсовета "Нафтогазу" просили "не создавать проблем" перед встречей Зеленского с Байденом – Хейден

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Людо ван дер Хейден (на фото) обеспокоен давлением Кабмина на "Нафтогаз"
Людо ван дер Хейден (на фото) обеспокоен давлением Кабмина на "Нафтогаз"
Фото: glavcom.ua

Перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" просили "не создавать проблем". Об этом в комментарии "Главкому" 10 сентября сказал один из подавших в отставку членов набсовета компании Людо ван дер Хейден.

"Поэтому нас нельзя обвинять в создании проблем за то, что сейчас подали в отставку. [...] Мы действительно хотим, чтобы "Нафтогаз" был успешным. Мы надеемся, что наша отставка приведет к успеху, но время покажет. Для нас это личное поражение, я от этого не счастлив", – сказал он.

Хейден считает, что Кабмин Украины назначил главой правления "Нафтогазу" Юрия Витренко "очень странным образом".

"Именно наблюдательный совет должен назначать руководителя, а не акционер. Думаю, что Витренко подчиняется лично правительству и президенту, а не правлению", – добавил бывший член набсовета.

Он обеспокоен давлением правительства на компанию с целью сохранения низких цен на газ.

"Обычно идет давление со стороны правительства по ценам, и мы понимаем, что господин Витренко должен выполнять то, что ему говорит правительство. Рыночные цены идут вверх, а мы должны продавать газ по более низким ценам. Есть большая озабоченность тем, что будет после завершения отопительного сезона, будет ли достаточно газа", – сообщил Хейден.

Контекст:

Кризис в "Нафтогазі" продолжается с весны. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

19 мая во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщает "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Теги: газ, Джо Байден, энергетика, НАК Нафтогаз, цены, кризис, отставка, увольнение, Юрий Витренко, набсовет, назначение
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