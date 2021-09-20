В Европарламенте призвали изучить влияние "Газпрома" на увеличение цен на газ в Европе

Законодатели призвали Европейскую комиссию расследовать роль "Газпрома" в сложившейся ситуации. Действия российского экспортера газа вызывают подозрения в попытках использования цен на энергоносители для оказания политического давления на Европу, заявили более 40 членов Европарламента.
Парламентарии в качестве примера сослались на остановку части производства "Газпрома", отказ компании в обеспечении транспортных мощностей по существующим трубопроводам и ее отказ гарантировать дополнительные объемы поставок летом для европейских хранилищ.
Авторы письма считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.
В управлении информации "Газпрома" сообщили РБК, что компания поставляет газ потребителям "в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей". За 8,5 месяцев текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд м³, отметили в управлении.
Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.
"Газпром" 20 сентября в очередной отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за тыс. м³.