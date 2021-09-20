В Европарламенте призвали изучить влияние "Газпрома" на увеличение цен на газ в Европе

"Газпром" заявил, что за 8,5 месяцев этого года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд м³ Фото: ЕРА

Законодатели призвали Европейскую комиссию расследовать роль "Газпрома" в сложившейся ситуации. Действия российского экспортера газа вызывают подозрения в попытках использования цен на энергоносители для оказания политического давления на Европу, заявили более 40 членов Европарламента.

Парламентарии в качестве примера сослались на остановку части производства "Газпрома", отказ компании в обеспечении транспортных мощностей по существующим трубопроводам и ее отказ гарантировать дополнительные объемы поставок летом для европейских хранилищ.

Авторы письма считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

В управлении информации "Газпрома" сообщили РБК, что компания поставляет газ потребителям "в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей". За 8,5 месяцев текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд м³, отметили в управлении.