Цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $1 тыс.

По подсчетам Reuters, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300% Фото: depositphotos.com

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Как пишет "Интерфакс-Украина", цены на газ в Европе выросли вслед за ценами в Азии – ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts 27 сентября прибавил сразу $60 и достиг $1042 за 1 тыс. м³.

Стоимость газа в Европе сегодня обновила рекорд вскоре после начала торгов, потом стоимость газа начала снижаться и сейчас торгуется на уровне €83,5 за 1 МВт-ч.

До этого исторический максимум был зафиксирован в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³, писал "Интерфакс".