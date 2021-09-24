Шмыгаль заявил, что у местных властей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду

Шмыгаль: Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет меньше 8 грн. за 1 м3. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах эта цена не изменяется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", – подчеркнул глава Кабмина.

Он отметил, что цена в Украине останется стабильной несмотря на то, что в Европе она превысила 25 грн 1 м3 .

"Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. Их устанавливает местная власть. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было и будем на этом настаивать. Госкомпания НАК "Нафтогаз України" предлагает трехгодичный контракт по 7,42 грн за 1 м3 для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет меняться и не зависит от ситуации на биржах, поэтому подчеркиваю, у местных руководителей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду", – отметил Шмыгаль.