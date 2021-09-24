Шмыгаль заявил, что у местных властей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет меньше 8 грн. за 1 м3. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах эта цена не изменяется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", – подчеркнул глава Кабмина.
Он отметил, что цена в Украине останется стабильной несмотря на то, что в Европе она превысила 25 грн 1 м3 .
"Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. Их устанавливает местная власть. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было и будем на этом настаивать. Госкомпания НАК "Нафтогаз України" предлагает трехгодичный контракт по 7,42 грн за 1 м3 для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет меняться и не зависит от ситуации на биржах, поэтому подчеркиваю, у местных руководителей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду", – отметил Шмыгаль.
Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
14 сентября цена на газ в Европе превысила $800.
С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.
10 сентября Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.