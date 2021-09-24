ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Шмыгаль заявил, что у местных властей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду

Шмыгаль: Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать
Шмыгаль: Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Тарифы на газ для населения в Украине в ходе отопительного сезона 2021/2022 не будут меняться. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет меньше 8 грн. за 1 м3. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах эта цена не изменяется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", – подчеркнул глава Кабмина.

Он отметил, что цена в Украине останется стабильной несмотря на то, что в Европе она превысила 25 грн 1 м3 .

"Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. Их устанавливает местная власть. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было и будем на этом настаивать. Госкомпания НАК "Нафтогаз України" предлагает трехгодичный контракт по 7,42 грн за 1 м3 для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет меняться и не зависит от ситуации на биржах, поэтому подчеркиваю, у местных руководителей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду", – отметил Шмыгаль.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

14 сентября цена на газ в Европе превысила $800.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

10 сентября Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, тарифы, Денис Шмыгаль, цена на газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS