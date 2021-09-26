"Я вам гарантирую, что он будет отменен". Тимошенко заявила, что закон об олигархах приняли, чтобы отвлечь внимание от цен на газ

Юлия Тимошенко: Процедура была грубо нарушена, любой из депутатов может обратиться в Конституционный Суд Фото: ba.org.ua

"Это делается только для одной цели: 64 млрд украдено в "Укрзалізниці", 225 млрд – в НАК "Нафтогаз". Вы же не знаете об этом скандале, а его закрыли всеми этими громкими событиями. И все телевизионные каналы показывают эти громкие события, пустые абсолютно", – подчеркнула политик.

Она добавила, что закон об олигархах в ближайшее время будет отменен, потому что он грубо нарушает Конституцию.

"Так как процедура была грубо нарушена, теперь любой из депутатов соберет подписи и может обратиться в Конституционный Суд. Железобетонное основание отменить за нарушение процедуры этот "антиолигархический" закон, как принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен", – заявила Тимошенко.