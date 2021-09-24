Закон об олигархах придется переголосовывать из-за противоречащих правок – Железняк

Железняк опубликовал соответствующее решение профильного комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, принятое 24 сентября.
"В результате одновременного учета поправок № 396, №398 и №406 было принято решение об изложении ст. 5 в трех различных редакциях", – говорится в документе.
Таким образом, в законопроекте появились взаимоисключающие нормы: одна гласит, что решение о признании человека олигархом принимает СНБО, другая – что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (поправка спикера Рады Дмитрия Разумкова).
Железняк заявил, что теперь закон о деолигархизации будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом.
"Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять", – добавил он.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.