Закон об олигархах придется переголосовывать из-за противоречащих правок – Железняк

Железняк опубликовал соответствующее решение профильного комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, принятое 24 сентября.

"В результате одновременного учета поправок № 396, №398 и №406 было принято решение об изложении ст. 5 в трех различных редакциях", – говорится в документе.

Таким образом, в законопроекте появились взаимоисключающие нормы: одна гласит, что решение о признании человека олигархом принимает СНБО, другая – что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (поправка спикера Рады Дмитрия Разумкова).

Железняк заявил, что теперь закон о деолигархизации будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом.

"Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять", – добавил он.