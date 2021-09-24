Малюська назвал закон об олигархах "по сути антимонопольным"

Малюська отметил, что у украинцев есть полгода, чтобы избавиться от критериев олигарха Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

"По сути, это является антимонопольным законом. Потому что он констатирует, что у нас в стране есть люди, которые символизируют слияние трех направлений: медиа, крупного бизнеса и власти. И распределение этих ветвей, создание стимулов для того, чтобы это распределение состоялось, – это и есть этот закон", – сказал он.

Министр отметил, что у олигархов есть шесть месяцев льготного периода, на протяжении которых они могут "добровольно избавиться от критериев этого статуса".

"Если они станут простым бизнесом в течение этих шести месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением – они вписались в память как меценаты", – объяснил Малюська.