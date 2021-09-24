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ПОЛИТИКА

Малюська назвал закон об олигархах "по сути антимонопольным"

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Малюська отметил, что у украинцев есть полгода, чтобы избавиться от критериев олигарха
Малюська отметил, что у украинцев есть полгода, чтобы избавиться от критериев олигарха
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Закон об олигархах, принятый Верховной Радой 23 сентября, противодействует монополиям. Такое мнение министр юстиции Украины Денис Малюська выразил вечером в четверг в эфире телеканала "1+1", сообщает ТСН.

"По сути, это является антимонопольным законом. Потому что он констатирует, что у нас в стране есть люди, которые символизируют слияние трех направлений: медиа, крупного бизнеса и власти. И распределение этих ветвей, создание стимулов для того, чтобы это распределение состоялось, – это и есть этот закон", – сказал он.

Министр отметил, что у олигархов есть шесть месяцев льготного периода, на протяжении которых они могут "добровольно избавиться от критериев этого статуса".

"Если они станут простым бизнесом в течение этих шести месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением – они вписались в память как меценаты", – объяснил Малюська.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: монополия, закон, олигархи, Денис Малюська
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