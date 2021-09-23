"Будем общаться, как жить дальше". Арахамия – о конфликте "Слуги народа" с Разумковым

По его словам, в парламенте произошло много событий для обсуждения.

"Будем садиться вместе с фракцией и с господином Разумковым, общаться, как будем жить дальше", – отметил Арахамия.

Он добавил, что пока Разумкова не пригласили на совещание президента Украины Владимира Зеленского с депутатами от "Слуги народа".