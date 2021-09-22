"Я же не хожу в гости без приглашения". Разумков заявил, что его не звали на совещание Зеленского с депутатами от "Слуги народа"

Разумков отметил, что если пригласят – обязательно примет участие в совещании Фото: rada.gov.ua

Об этом спикер парламента рассказал в эфире телеканала "Прямий".

"Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не приму. Я же не хожу в гости без приглашения", – отметил Разумков.

Первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа", глава политсилы Александр Корниенко говорил на брифинге в среду, что в совещании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины и правительства, также ожидается участие генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

На вопрос, будет ли на собрании Разумков, Корниенко ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

"Мы еще никого не приглашали", – добавил нардеп.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".