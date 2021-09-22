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ПОЛИТИКА

На выездное заседание фракции "Слуга народа" в начале октября пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

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Корниенко: Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока
Корниенко: Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока
Фото: sluga-narodu.com

В выездном расширенном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое запланировано на конец следующей недели, могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов. Об этом сказал журналистам на брифинге первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа", глава политсилы Александр Корниенко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это будет большое выездное заседание нашей фракции по стратегическим вопросам... Также будем приглашать представителей силовых ведомств – генерального прокурора, главу СБУ для того, чтобы мы обязательно подняли те вопросы, которые волнуют людей", – сказал Корниенко.

Он напомнил, что в заседании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины, правительства. На вопрос, будет ли на собрании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, Корниенко ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".

"К сожалению, в Украине, кроме Трускавца, мало таких туристических мощностей, потому что надо компактно расселить большое количество людей – около 300. Мы займем фактически все отели в Трускавце", – отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что депутаты будут селиться за свой счет, некоторые планируют приехать на выходные с семьями.

Основными темами собрания будут стратегические вопросы.

"Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Владимира Зеленского и почти половину нашего срока. И наметить, что мы дальше делаем, по каким мы реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми, как интегрируются в общую нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства", – пояснил Корниенко.

Заседание запланировано на следующие пятницу – воскресенье, то есть 1–3 октября. 

Контекст:

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала 21 сентября, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. "Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание", – подчеркнула она.

Теги: Трускавец, Владимир Зеленский, съезд, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Иван Баканов, Александр Корниенко, партия, Ирина Венедиктова
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