На выездное заседание фракции "Слуга народа" в начале октября пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

Корниенко: Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Фото: sluga-narodu.com

"Это будет большое выездное заседание нашей фракции по стратегическим вопросам... Также будем приглашать представителей силовых ведомств – генерального прокурора, главу СБУ для того, чтобы мы обязательно подняли те вопросы, которые волнуют людей", – сказал Корниенко.

Он напомнил, что в заседании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины, правительства. На вопрос, будет ли на собрании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, Корниенко ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".

"К сожалению, в Украине, кроме Трускавца, мало таких туристических мощностей, потому что надо компактно расселить большое количество людей – около 300. Мы займем фактически все отели в Трускавце", – отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что депутаты будут селиться за свой счет, некоторые планируют приехать на выходные с семьями.

Основными темами собрания будут стратегические вопросы.

"Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Владимира Зеленского и почти половину нашего срока. И наметить, что мы дальше делаем, по каким мы реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми, как интегрируются в общую нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства", – пояснил Корниенко.

Заседание запланировано на следующие пятницу – воскресенье, то есть 1–3 октября.