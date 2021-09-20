Арахамия заявил, что в "Слуге народа" хотят поговорить с Разумковым о его позиции по законопроекту об олигархах

Об этом он заявил, когда журналисты спросили, будут ли "санкции или разговоры со спикером из-за того, что он откалывается от команды", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мне неприятно, честно говоря, слышать то, что это вышло наружу, и то, что это обсуждается сейчас как в политикуме, так и среди людей. Это плохо. И поэтому я считаю, что мы будем, конечно, общаться с господином спикером. Мы будем пробовать это делать частным образом, а не на всеобщее обозрение. Далее будем делать выводы и тогда будем информировать общество", – ответил Арахамия.