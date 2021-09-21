Во фракции "Слуга народа" подтвердили большое совещание с участием Зеленского: Будут говорить о стратегии

"Слуга народа" соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Зеленского, подтвердили во фракции Фото: president.gov.ua

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала во вторник, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят по так называемому обучению наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели, – написала Палийчук. – Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание".

Спикер "Слуги народа" добавила, что место, где состоится встреча, определяется, но возможно, это будет "одна из областей на западе Украины".

"Темы совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, обсуждение достижений за прошедшие два года, план законопроектных работ", – подчеркнула Палийчук.