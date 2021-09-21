Зеленский снова планирует собрать нардепов от "Слуги народа" в Трускавце – СМИ

В 2019 году тренинг в Трускавце для новоизбранных нардепов проводили в пятизвездочном отеле Rixos Фото: pravda.com.ua

По данным Telegram-канала "УП. Off the record", который ведут журналисты издания, в Трускавце для фракции проведут обучение – такое, как было в 2019 году после выборов в Верховную Раду.

Когда начнется встреча, не сказано, но сообщается, что продлится она до 2 октября. Согласно календарному плану Верховной Рады, в течение недели с 27 сентября по 1 октября у парламентариев запланирована работа с избирателями.

Собеседники журналистов в "Слуге народа" ожидают, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".