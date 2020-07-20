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ПОЛИТИКА

Разумков о скандалах в "Слуге народа": Думаю, здесь Трускавец не поможет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что на следующей сессии будет меньше скандалов, связанных с народными депутатами из "Слуги народа".

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Разумков: Должно быть личное понимание людей, что можно делать, а что нет
Разумков: Должно быть личное понимание людей, что можно делать, а что нет
Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в парламенте станет меньше скандалов, связанных с народными депутатами от "Слуги народа". Об этом он сказал на пресс-конференции 20 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы говорим о скандалах, к сожалению, они есть. Я думаю, что их меньше по сравнению с тем, что было раньше. Не было серьезных коррупционных скандалов. И я надеюсь, что во время следующей сессии их будет меньше или не будет вообще. Я адекватный человек, поэтому надеюсь, что просто будет меньше", – сказал Разумков.

У спикера уточнили, планируют ли проводить депутатам от "Слуги народа" тренинги наподобие того, который состоялся летом 2019 года в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце.

"Если же говорить о тех скандалах, которые имели место, то я думаю, что здесь Трускавец не поможет. Здесь должно быть личное понимание людей, что можно делать, а что нет, что можно говорить, а что не надо. Я надеюсь, что для некоторых моих коллег это будет не очень приятным, но уроком", – отметил Разумков.

Он сказал, что многие депутаты из пропрезидентской фракции признали свои ошибки и извинились.

"И я надеюсь, что больше таких ошибок делать не будут", – резюмировал спикер.

Народные депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва стали фигурантами ряда скандалов, больше всего в СМИ освещались истории, связанные с парламентариями Богданом Яременком, Александром Корниенко и Галиной Третьяковой.

В октябре 2019 года СМИ опубликовали переписку Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече во время работы в сессионном зале Рады. После публикации фото в СМИ Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов, потому что они "подсматривают в телефоны". Позже СМИ опубликовали фото других подобных переписок, после чего Яременко удалил пост о провокации и извинился перед семьей, фракцией и президентом.

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики в мае 2020 года, Третьякова говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". В июне это заявление начало распространяться в СМИ и соцсетях и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария. Третьякова признала, что высказалась неудачно, но отметила, что оппоненты организовали против нее буллинг.

В конце июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна". Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву и еще одного политика – Татьяну Домбровскую, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра Николаева. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

Теги: Верховная Рада, Богдан Яременко, Трускавец, скандал, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, Галина Третьякова
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