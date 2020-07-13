ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала "Некачественные корабельные сосны по $100"

Представители партии "Слуга народа" постоянно попадают в бездарные и глупые скандалы, и президент Владимир Зеленский может грозить роспуском парламента, чтобы как-то дисциплинировать свое монобольшинство, считает главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся Бацман: Большинство абсолютно разгулявшееся, зарвавшееся, наглое
Алеся Бацман: Большинство – абсолютно разгулявшееся, зарвавшееся, наглое
Фото: Alesia Batsman / Facebook

Вероятность досрочных выборов парламента – это скорее угрозы президента Владимира Зеленского, потому что ему нужно навести порядок во фракции "Слуга народа", представители которой не перестают попадать в скандальные истории, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман 13 июля в эфире телеканала "Наш".

"Мы же понимаем, что, если выборы пройдут осенью, такой результат партия власти уже не получит.  А если выборы пройдут весной, и такой результат, как осенью был бы, тоже не получит. Поэтому говорить о том, что досрочные выборы Верховной Рады выгодны власти, я бы не стала. Мне ближе позиция, что это пугалка про досрочные выборы сегодня в руках президента или Офиса президента для того, чтобы все-таки каким-то образом дисциплинировать свое же большинство – абсолютно разгулявшееся, зарвавшееся, наглое", – объяснила она.

Журналистка добавила, что такие – не все из депутатов фракции, но их очень много.

"И скандалы, в которые попадают постоянно представители партии власти, – совершенно бездарные, глупые, смешные. Вот если бы я сейчас писала ироничный обзорный материал по поводу всех скандалов Верховной Рады этого созыва, я бы, наверное, назвала этот текст "Некачественные корабельные сосны по $100". Столько [нардеп Богдан] Яременко собирался платить проститутке?" – напомнила главред.

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве  главы партии Александр Корниенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна". 

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила она.

Издание "Буквы" 30 октября прошлого года опубликовало переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече во время работы в сессионном зале Верховной Рады. После публикации фото в СМИ Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов, потому что они "подсматривают в телефоны". 

Позже "Буквы" опубликовали фото еще одной подобной переписки, после чего Яременко удалил пост о провокации и извинился перед семьей, фракцией и президентом.  

Теги: Верховная Рада, выборы, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, парламент, досрочные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский заявил, что ему могли нанести вред с помощью магии вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский заявил, что ему могли нанести вред с помощью магии вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS