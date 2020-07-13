Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала "Некачественные корабельные сосны по $100"

Представители партии "Слуга народа" постоянно попадают в бездарные и глупые скандалы, и президент Владимир Зеленский может грозить роспуском парламента, чтобы как-то дисциплинировать свое монобольшинство, считает главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Вероятность досрочных выборов парламента – это скорее угрозы президента Владимира Зеленского, потому что ему нужно навести порядок во фракции "Слуга народа", представители которой не перестают попадать в скандальные истории, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман 13 июля в эфире телеканала "Наш".

"Мы же понимаем, что, если выборы пройдут осенью, такой результат партия власти уже не получит. А если выборы пройдут весной, и такой результат, как осенью был бы, тоже не получит. Поэтому говорить о том, что досрочные выборы Верховной Рады выгодны власти, я бы не стала. Мне ближе позиция, что это пугалка про досрочные выборы сегодня в руках президента или Офиса президента для того, чтобы все-таки каким-то образом дисциплинировать свое же большинство – абсолютно разгулявшееся, зарвавшееся, наглое", – объяснила она.

Журналистка добавила, что такие – не все из депутатов фракции, но их очень много.

"И скандалы, в которые попадают постоянно представители партии власти, – совершенно бездарные, глупые, смешные. Вот если бы я сейчас писала ироничный обзорный материал по поводу всех скандалов Верховной Рады этого созыва, я бы, наверное, назвала этот текст "Некачественные корабельные сосны по $100". Столько [нардеп Богдан] Яременко собирался платить проститутке?" – напомнила главред.

ВИДЕО

Видео: НАШ / YouTube

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве главы партии Александр Корниенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна".

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.

Домбровская сказала, что получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила она.

Издание "Буквы" 30 октября прошлого года опубликовало переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече во время работы в сессионном зале Верховной Рады. После публикации фото в СМИ Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов, потому что они "подсматривают в телефоны".

Позже "Буквы" опубликовали фото еще одной подобной переписки, после чего Яременко удалил пост о провокации и извинился перед семьей, фракцией и президентом.