ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Если конфликт между "Слугой народа" и Разумковым будет нарастать, Зеленский может вмешаться – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Что действительно шокирует в поведении Разумкова его откровенная поддержка именно олигархов
Подоляк: Что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов
Фото: glavcom.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тормозит ключевые инициативы президента Украины Владимира Зеленского, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Главкому", опубликованном 21 сентября.

"Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так – тормозит в интересах определенных лиц", – сказал Подоляк. 

По его мнению, Разумков открыто поддерживает олигархов в вопросе, касающемся рассмотрения законопроекта о деолигархизации.  

"Есть два варианта. Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки ты спикер парламента, и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи – это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве вполне оптимальна. Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команды. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть, как гольдоновский Труффальдино, "слугой двух господ" и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту [Владимиру Зеленскому]. С жесткими решениями", – сказал Подоляк. 

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, законопроект, олигархи, конфликт, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери
51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS