Если конфликт между "Слугой народа" и Разумковым будет нарастать, Зеленский может вмешаться – Подоляк

"Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так – тормозит в интересах определенных лиц", – сказал Подоляк.

По его мнению, Разумков открыто поддерживает олигархов в вопросе, касающемся рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

"Есть два варианта. Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки ты спикер парламента, и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи – это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве вполне оптимальна. Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команды. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть, как гольдоновский Труффальдино, "слугой двух господ" и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту [Владимиру Зеленскому]. С жесткими решениями", – сказал Подоляк.