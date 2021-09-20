Глава партии "Слуга народа" прокомментировал возможную отставку Разумкова

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады, она достаточно четко выписана. В тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру инициировать, они будут ее инициировать. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов, никаких вопросов", – сказал Корниенко.
Он добавил, что Разумков находится на больничном, поэтому ставить вопрос о его отставке неэтично.
"Дмитрий Александрович, несмотря на его личные политические взгляды, все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства, он возглавлял нашу партию, возглавлял наш список на выборах... Этому должна предшествовать встреча председателя Рады с фракцией, взаимные вопросы, какой-то предметный разговор. Пока я не вижу у нас внутри таких инициатив", – отметили нардеп.
Корниенко также ответил на вопрос о том, что по информации Разумкова, парламентариям за некоторые отставки предлагают 50–100 тыс.
"Мне не предлагали, я не предлагал. Далее – это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают... Мне кажется, это больше какие-то слухи. Тем больше, учитывая те медиа, которые распространяли первыми такую информацию, я бы им не доверял полноценно. Они выдают себя как лучшее медиа в стране, но много там информации непроверенной", – заявил глава партии.
Разумков стал спикером Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве якобы договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.
17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. Позже он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию.