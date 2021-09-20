Глава партии "Слуга народа" прокомментировал возможную отставку Разумкова

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады, она достаточно четко выписана. В тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру инициировать, они будут ее инициировать. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов, никаких вопросов", – сказал Корниенко.

Он добавил, что Разумков находится на больничном, поэтому ставить вопрос о его отставке неэтично.

"Дмитрий Александрович, несмотря на его личные политические взгляды, все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства, он возглавлял нашу партию, возглавлял наш список на выборах... Этому должна предшествовать встреча председателя Рады с фракцией, взаимные вопросы, какой-то предметный разговор. Пока я не вижу у нас внутри таких инициатив", – отметили нардеп.

Корниенко также ответил на вопрос о том, что по информации Разумкова, парламентариям за некоторые отставки предлагают 50–100 тыс.

"Мне не предлагали, я не предлагал. Далее – это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают... Мне кажется, это больше какие-то слухи. Тем больше, учитывая те медиа, которые распространяли первыми такую информацию, я бы им не доверял полноценно. Они выдают себя как лучшее медиа в стране, но много там информации непроверенной", – заявил глава партии.