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Разумков: Депутатам за некоторые отставки предлагают 50–100 тыс.

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Разумков не верит, что депутатам предлагают взятки за голоса
Разумков не верит, что депутатам предлагают взятки за голоса
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обратится к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о возможном подкупе депутатов. Об этом он сказал во время согласительного совета 20 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сегодня много видим слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тыс. за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады", – отметил Разумков.

Спикеры парламента заявил, что официально обратится к антикоррупционным органам с просьбой проверить эту информацию.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию, проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим", – отметил Разумков.

Контекст:

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

7 сентября председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

Кроме того, СМИ сообщали о возможной отставке Разумкова. Спикер парламента отмечал, что знает об этих слухах, но официально сбор подписей за его отставку никто не ведет.

Теги: Верховная Рада, отставка, подкуп, Дмитрий Разумков
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