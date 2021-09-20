Разумков: Депутатам за некоторые отставки предлагают 50–100 тыс.

"Мы сегодня много видим слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тыс. за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады", – отметил Разумков.

Спикеры парламента заявил, что официально обратится к антикоррупционным органам с просьбой проверить эту информацию.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию, проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим", – отметил Разумков.