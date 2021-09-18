Разумков прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Разумков: Я за должность держаться не буду Фото: rada.gov.ua

Ведуший Савик Шустер спросил: "Эти слухи, что на вас давят, что отставка, что собираются голоса, – это правда?"

"Что касается отставки – знаете, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале Верховной Рады. Многое до меня доходит. Я говорил и говорю: я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать и буду работать дальше, если мне это позволит делать Верховная Рада. Процедуры отзыва с должности главы Верховной Рады более чем понятны и просты. Определены регламентом, законами Украины, Конституцией – пожалуйста. Если есть желание сменить главу Верховной Рады, все знают: как только придет запрос – сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как глава Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь. Я не допускал, извините за сленг, беспредела в парламенте в течение двух лет и сейчас его не допущу", – заявил спикер.

Разумков добавил, что разговоры о его отставке ходят давно.

"Посмотрим. Я этого не боюсь", – сказал он.